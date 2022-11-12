Кремлівські ЗМІ опублікували відео підриву моста на Каховській ГЕС
Субота, 12 листопада 2022, 09:17
Російські ЗМІ публікують імовірне відео вибуху автомобільного моста на Каховській ГЕС.
Джерело: "Известия"
Деталі: Пропагандисти стверджують, що на відео видно підрив автомобільного мосту на Каховській ГЕС у Херсонській області, і вони його отримали 12 листопада.
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На кадрах видно спалах і після нього потужний вибух.
Нагадаємо: Супутники Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в Новій Каховці.
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