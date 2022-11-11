Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини
Супутники Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в Новій Каховці, а також переправ та мостів на Херсонщині.
Джерело: журналіст New York Times Крістіан Тріберт у Twitter
Деталі: Знімки зроблені 11 листопада об 10:25. Вони показують кілька зруйнованих прольотів Антонівського мосту.
На північний схід від Антонівського мосту зруйновано також міст через річку Інгулець у Дар'ївці.
Антонівський залізничний міст також зруйнований, як свідчать супутникові знімки.
Значні пошкодження також спостерігаються на дамбі Нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота.
Що цьому передувало: Вдень 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег. Херсонські ЗМІ повідомляли, що росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом – підірвали котельні, телевежу та об'єкт обленерго.
Нагадаємо:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.