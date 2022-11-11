Росіяни зруйнували мости та пошкодили дамбу: супутникові знімки Херсонщини

Супутники Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в Новій Каховці, а також переправ та мостів на Херсонщині.

Джерело: журналіст New York Times Крістіан Тріберт у Twitter

Деталі: Знімки зроблені 11 листопада об 10:25. Вони показують кілька зруйнованих прольотів Антонівського мосту.

На північний схід від Антонівського мосту зруйновано також міст через річку Інгулець у Дар'ївці.

Антонівський залізничний міст також зруйнований, як свідчать супутникові знімки.

Значні пошкодження також спостерігаються на дамбі Нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота.

Що цьому передувало: Вдень 11 листопада російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег. Херсонські ЗМІ повідомляли, що росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом – підірвали котельні, телевежу та об'єкт обленерго.

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