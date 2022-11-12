Кремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Российские СМИ публикуют предположительное видео взрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.

Источник: "Известия"

Детали: Пропагандисты утверждают, что на видео видно подрыв автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области, и они его получили 12 ноября.

Реклама:

На кадрах видно вспышку и после нее мощный взрыв.

Напомним: Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушения дамбы в Новой Каховке.