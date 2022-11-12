Кремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС
Суббота, 12 ноября 2022, 09:17
Российские СМИ публикуют предположительное видео взрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.
Источник: "Известия"
Детали: Пропагандисты утверждают, что на видео видно подрыв автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области, и они его получили 12 ноября.
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На кадрах видно вспышку и после нее мощный взрыв.
Напомним: Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушения дамбы в Новой Каховке.
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