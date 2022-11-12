Україна здобула надзвичайну перемогу в Херсоні - радник Байдена

Сполучені Штати заявили про екстраординарну перемогу України після виведення російських військ із Херсона.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, в якій єдина регіональна столиця, захоплена Росією в цій війні, тепер повернулася під український прапор", - сказав радник із національної безпеки Джейк Салліван журналістам у суботу під час поїздки з президентом США Джо Байденом до Камбоджі.

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Салліван сказав, що виведення російських військ має "ширші стратегічні наслідки".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

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А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України.