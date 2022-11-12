Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна здобула надзвичайну перемогу в Херсоні - радник Байдена

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 11:04

Сполучені Штати заявили про екстраординарну перемогу України після виведення російських військ із Херсона.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Схоже, що українці щойно здобули екстраординарну перемогу, в якій єдина регіональна столиця, захоплена Росією в цій війні, тепер повернулася під український прапор", - сказав радник із національної безпеки Джейк Салліван журналістам у суботу під час поїздки з президентом США Джо Байденом до Камбоджі.

Салліван сказав, що виведення російських військ має "ширші стратегічні наслідки".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАХерсон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

відеоКомандувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками

фотоМаляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні

Ексголова "Укрексімбанку", якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

оновленоПовітряну тривогу оголошували по всій Україні в суботу

Усі новини...
США
У США відбулися військові навчання, які імітували російське вторгнення в Європу
РФ заборонила в'їзд 200 громадянам США, у списку – сім’я Байдена, речниця Білого дому і Тімоті Снайдер
Після війни вступ до НАТО стане пріоритетом України - Стефанішина
Останні новини
04:58
Демократи зберегли контроль у Сенаті США
03:58
На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування
03:12
Під час авіашоу в США розбилися два літаки
02:08
УЗ анонсувала запуск потягів у звільнений Херсон
01:12
Ворожий вертоліт випустив 15 некерованих ракет по громаді Сумщини
00:50
100-річна італійка стала найстаршим у світі донором органів
00:25
На Черкащині під час повітряної тривоги працювала ППО – ОВА
23:48
У неділю планові відключення світла діятимуть у Києві й 8 областях
23:42
Найстарша королева Європи завершила святкування 50-річчя перебування на престолі
23:09
Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим
Усі новини...