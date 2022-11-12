Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина одержала чрезвычайную победу в Херсоне - советник Байдена

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 11:04

Соединенные Штаты заявили об экстраординарной победе Украины после вывода российских войск из Херсона.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, что украинцы только что одержали экстраординарную победу, в которой единственная региональная столица, захваченная Россией в этой войне, теперь вернулась под украинский флаг", - сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам в субботу во время поездки с президентом США Джо Байденом в Камбоджу.

Салливан сказал, что вывод российских войск имеет "более широкие стратегические последствия".

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

А посол Германии Анка Фельдгузен отметила, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАХерсон
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На юге авиация ударила по районам развертывания сил врага – командование

Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым

Командующий ОК "Юг" прибыл в Херсон, местные встречают с флагами и возгласами

фотоМаляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге

Экс-глава "Укрэксимбанка", которого уволили за нападение на журналистов, получил новую должность в госкомпании

обновленоВоздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу

Все новости...
США
В США состоялись военные учения, которые имитировали российское вторжение в Европу
РФ запретила въезд 200 гражданам США, в списке - семья Байдена, спикер Белого дома и Тимоти Снайдер
После войны вступление в НАТО станет приоритетом Украины - Стефанишина
Последние новости
04:58
03:58
На юге авиация ударила по районам развертывания сил врага – командование
03:12
Во время авиашоу в США разбились два самолета во время авиашоу
02:08
УЗ анонсировала запуск поездов в освобожденный Херсон
01:12
Вражеский вертолет выпустил 15 неуправляемых ракет по громаде Сумщины
00:50
100-летняя итальянка стала старейшим в мире донором органов
00:25
В Черкасской области во время воздушной тревоги работала ПВО – ОВА
23:48
В воскресенье плановые отключения света будут действовать в Киеве и 8 областях
23:42
Старейшая королева Европы завершила празднование 50-летия пребывания на престоле
23:09
Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым
Все новости...