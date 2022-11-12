Украина одержала чрезвычайную победу в Херсоне - советник Байдена

Соединенные Штаты заявили об экстраординарной победе Украины после вывода российских войск из Херсона.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Похоже, что украинцы только что одержали экстраординарную победу, в которой единственная региональная столица, захваченная Россией в этой войне, теперь вернулась под украинский флаг", - сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам в субботу во время поездки с президентом США Джо Байденом в Камбоджу.

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Салливан сказал, что вывод российских войск имеет "более широкие стратегические последствия".

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

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А посол Германии Анка Фельдгузен отметила, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.