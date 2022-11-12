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Посол Британії привітала звільнення Херсона: ми живемо і працюємо серед героїв

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 12:31

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала звільнення Херсона від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - написала посол у Twitter.

Посол також написала, що напередодні слідкувала за подіями навколо звільнення міста. "Буквально не могла зосередитися на чомусь іншому протягом дня", - написала Сіммонс.

Раніше британська розвідка повідомила, що відступ російських військ з Херсону є публічним визнанням труднощів, з якими вони зіткнулися на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

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А посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що звільнення Херсона було однією з найбільш жаданих перемог для України. 

Теми: ХерсонВелика Британіядеокупація
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