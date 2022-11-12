Посол Британии приветствовала освобождение Херсона: мы живем и работаем среди героев

Посол Великобритании Мелинда Симмонс приветствовала освобождение Херсона от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев", - написала посол в Twitter.

Посол также написала, что накануне следила за событиями вокруг освобождения города. "Буквально не могла сосредоточиться на чем-то другом в течение дня", - написала Симмонс.

Ранее британская разведка сообщила, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

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А посол Германии Анка Фельдгузен отметила, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.