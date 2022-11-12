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Пам’ятник Суворову з центра Ізмаїла приберуть

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 13:44
Пам’ятник Суворову з центра Ізмаїла приберуть
пам'ятник суворову, фото юг тудей

Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам'ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Джерело: "Суспільне" з посиланням на рішення міськради

Деталі: Пам'ятник буде стояти на території підприємства, допоки депутати не вирішать, де він буде зберігатися постійно.

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Довідково: Пам’ятник російському полководцю Суворову стоїть в центрі Ізмаїла на однойменному проспекті.

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Теми: Одеська область
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