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Памятник Суворову из центра Измаила уберут

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 14:44
фото юг тудей

Депутаты Измаильского горсовета решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП "Измаильскоепроизводственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Источник: "Суспільне" со ссылкой на решение горсовета

Детали: Памятник будет стоять на территории предприятия, пока депутаты не решат, где он будет храниться постоянно.

Справка: Памятник русскому полководцу Суворову стоит в центре Измаила на одноименном проспекте.

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Темы: Одесская область
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