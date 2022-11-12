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Памятник Суворову из центра Измаила уберут

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 13:44
Памятник Суворову из центра Измаила уберут
фото юг тудей

Депутаты Измаильского горсовета решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП "Измаильскоепроизводственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Источник: "Суспільне" со ссылкой на решение горсовета

Детали: Памятник будет стоять на территории предприятия, пока депутаты не решат, где он будет храниться постоянно.

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Справка: Памятник русскому полководцу Суворову стоит в центре Измаила на одноименном проспекте.

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Темы: Одесская область
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