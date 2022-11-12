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У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 17:50
У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд
Ярослав Янушевич, фото з Telegram

У звільненому від окупантів Херсоні вводиться комендантська година з 17 вечора до 8 ранку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Шановні херсонці! …Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон.

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Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування".

Що передувало: 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

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Теми: Херсонкомендантська годинадеокупація
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