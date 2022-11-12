У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд

У звільненому від окупантів Херсоні вводиться комендантська година з 17 вечора до 8 ранку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Шановні херсонці! …Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон.

Реклама:

Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування".

Що передувало: 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК, НВ. Подкасти