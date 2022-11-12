Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 18:50
Ярослав Янушевич, фото з Telegram

У звільненому від окупантів Херсоні вводиться комендантська година з 17 вечора до 8 ранку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "Шановні херсонці! …Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми вимушені ввести з сьогоднішнього дня, з 17 години вечора до 8 години ранку комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон.

Хочу також попередити, що буде обмежена можливість виїзду з міста та в’їзду в місто до забезпечення заходів з розмінування".

Що передувало: 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонкомендантська годинадеокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаРосіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн

Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

Демократи зберігають контроль у Сенаті США

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

Усі новини...
Херсон
Окупанти передумали переносити "столицю Херсонщини" до Генічеська
Командувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками
Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами
Останні новини
13:15
Росіяни замінували навіть тіла: ДСНС просить не їхати без дозволу на звільнені території
13:14
Глава МЗС Естонії привітав українців з зі звільненням Херсона
13:02
З криптобіржі FTX вкрадено приблизно $663 мільйонів, а її засновника допитує поліція
12:48
Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів"
12:34
Сунак пообіцяв бути жорстким до РФ на саміті G20
12:19
Ватажок "вагнерівців" написав новий донос на губернатора Петербурга: підозрює в держзраді
12:12
По всій Україні вдруге за день тривога
12:05
Україна та США побудують малий модульний реактор
11:53
інфографікаРосіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн
11:40
УЗ запускає благодійний проєкт "Квитки до перемоги"
Усі новини...