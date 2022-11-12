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У Херсоні вже працює українська міська й обласна влада

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 17:49
Ярослав Янушевич у центрі звільненого Херсона, скріншот відео

У звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Facebook

Дослівно Янушевич: "Пане президенте, згідно вашого доручення доповідаю. До міста прибули і почали виконання обов’язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району.

Також приступили до виконання службових обов’язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи з розмінування. Займаємося поверненням міста до звичайної життєдіяльності".

Деталі: Янушевич також опублікував ще одне відео з центру Херсона, на якому видно людей із українськими прапорами, які вигукують "Україна!".

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Теми: ХерсонХерсонська областьдеокупація
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