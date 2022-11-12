В Херсоне вводят комендантский час и ограничивают въезд и выезд

В освобожденном от оккупантов Херсоне вводится комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Уважаемые херсонцы! ... Нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации города Херсон.

Хочу также предупредить, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в город до обеспечения мероприятий по разминированию".

Что предшествовало: С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

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