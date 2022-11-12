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Президентка Молдови привітала звільнення Херсона

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 19:41
Мая Санду, фото AFP via Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду привітала звільнення українського міста Херсон від російських окупаційних сил.

Таке повідомлення вона опублікувала у Twitter у суботу, передає "Європейська правда".

"Над Херсоном знову майорить український прапор. Молдова солідарна з тисячами відважних херсонців, які святкують визволення міста!" – написала Санду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Звільнення Херсона вже привітали низка західних лідерів. Так, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас написала, що зворушена до сліз, коли бачить, як до Херсона повертається свобода.

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Теми: МолдоваХерсон
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