Президентка Молдови привітала звільнення Херсона

Президентка Молдови Мая Санду привітала звільнення українського міста Херсон від російських окупаційних сил.

Таке повідомлення вона опублікувала у Twitter у суботу, передає "Європейська правда".

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson.#Moldova🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city! — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 12, 2022

"Над Херсоном знову майорить український прапор. Молдова солідарна з тисячами відважних херсонців, які святкують визволення міста!" – написала Санду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю повідомив, що перші військові частини зайшли до Херсона після рішення Росії вивести свої сили з правого берега Дніпра.

Звільнення Херсона вже привітали низка західних лідерів. Так, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас написала, що зворушена до сліз, коли бачить, як до Херсона повертається свобода.