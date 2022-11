Президентка Молдови привітала звільнення Херсона

Президентка Молдови Мая Санду привітала звільнення українського міста Херсон від російських окупаційних сил.

Таке повідомлення вона опублікувала у Twitter у суботу, передає "Європейська правда".

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson.#Moldova🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city!