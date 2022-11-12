Президент Молдовы поприветствовала освобождение Херсона

Президент Молдовы Майя Санду поздравила освобождение украинского города Херсон от российских оккупационных сил.

Такое сообщение она опубликовала в Twitter в субботу, передает "Европейская правда".

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson.#Moldova🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city! — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 12, 2022

"Над Херсоном снова развевается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами отважных херсонцев, которые празднуют освобождение города!" - написала Санду.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

Освобождение Херсона уже поздравили ряд западных лидеров. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала, что тронута до слез, когда видит, как в Херсон возвращается свобода.