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Президент Молдовы поприветствовала освобождение Херсона

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 18:41
Президент Молдовы поприветствовала освобождение Херсона
Мая Санду, фото AFP via Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду поздравила освобождение украинского города Херсон от российских оккупационных сил.

Такое сообщение она опубликовала в Twitter в субботу, передает "Европейская правда".

"Над Херсоном снова развевается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами отважных херсонцев, которые празднуют освобождение города!" - написала Санду.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

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Освобождение Херсона уже поздравили ряд западных лидеров. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала, что тронута до слез, когда видит, как в Херсон возвращается свобода.

Темы: МолдоваХерсон
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