Президент Молдовы поприветствовала освобождение Херсона

Президент Молдовы Майя Санду поздравила освобождение украинского города Херсон от российских оккупационных сил.

Такое сообщение она опубликовала в Twitter в субботу, передает "Европейская правда".

The Ukrainian🇺🇦 flag is waving again above #Kherson.#Moldova🇲🇩 stands in solidarity with the thousands of brave people from Kherson who are celebrating the liberation of the city!

