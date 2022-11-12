Питну воду для Миколаєва реально відновити – Кім

Українська влада і ДСНС оглянули дві з п’яти точок, які подавали воду до Миколаєва і могли бути підірвані окупантами.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно: "До гарних новин. Російські окупанти не сильно розікрали станцію, яка подавала воду до Миколаєва. Дві з пʼяти точок, які можливо були підірвані ми оглянули. Зараз нам допомагає ДСНС, тому що дуже багато там мін…

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Завтра почнемо розміновувати першу точку. Відновлювальні роботи почнуться після розмінування. На ремонт перших двох точок піде близько 15 днів, а далі буде видно.

Проте в перспективі чиста вода у Миколаєві буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є".

Деталі: Кім також повідомив, що під російською окупацією перебували 48 населених пунктів Миколаївщини. Там зараз немає води, світла й майже немає зв’язку.

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"Завтра спробуємо дефектувати по електриці, післязавтра — думаю, силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - запевнив голова ОВА.

Що передувало: 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів. За словами глави ОВА, водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування.

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