Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Питьевую воду для Николаева реально восстановить – Ким

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 19:50
Виталий Ким. ФОТО УП

Украинские власти и ГСЧС осмотрели две из пяти точек, которые подавали воду в Николаев и могли быть взорваны оккупантами.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "К хорошим новостям. Российские оккупанты не сильно разворовали станцию, которая подавала воду в Николаев. Две из пяти точек, которые возможно были взорваны мы осмотрели. Сейчас нам помогает ГСЧС, потому что очень много там мин...

Завтра начнем разминировать первую точку. Восстановительные работы начнутся после разминирования. На ремонт первых двух точек уйдет около 15 дней, а дальше будет видно.

Однако в перспективе чистая вода в Николаеве будет. Мы понимаем, что это реально восстановить. Средства и силы для этого есть".

Детали: Ким также сообщил, что под российской оккупацией находились 48 населенных пунктов Николаевской области. Там сейчас нет воды, света и почти нет связи.

"Завтра попробуем дефектировать по электричеству, послезавтра – думаю, силовики успеют закончить стабилизационные мероприятия для того, чтобы инженеры смогли восстановить связь, телесигнал и тепло", - заверил глава ОГА.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 11 ноября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов. По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: Николаеввода
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаРоссияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн

Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле – ISW

Демократы сохраняют контроль в Сенате США

На юге авиация ударила по районам развертывания сил врага – командование

Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым

Все новости...
Николаев
ГСЧС спасли морскую свинку, уцелевшую после обстрела Николаева
Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области, целились в объекты энергетики в Донецкой – ОВА
Оккупанты попали по пятиэтажке в Николаеве: 6 погибших
Последние новости
14:08
фото Российский МиГ-31К проводил в Беларуси тренировки с ракетой "Кинжал" – Беларускі Гаюн
14:05
тестУмеете ли вы защищать свои персональные данные
13:49
Вторая тревога по всей Украине длилась полтора часа
13:32
Россияне признались в краже енота из херсонского зоопарка: как реагируют украинцы
13:31
Генсек ООН против "любого мира" в Украине
13:15
Россияне заминировали даже тела: ГСЧС просит не ехать без разрешения на освобожденные территории
13:14
Глава МИД Эстонии поздравил украинцев с освобождением Херсона
13:02
С криптобиржи FTX украдено примерно $663 миллионов, а ее основателя допрашивает полиция
12:48
Россия держит в Черном море один носитель "Калибров"
12:34
Сунак пообещал быть жестким к РФ на саммите G20
Все новости...