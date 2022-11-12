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Питьевую воду для Николаева реально восстановить – Ким

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 18:50
Питьевую воду для Николаева реально восстановить – Ким
Виталий Ким. ФОТО УП

Украинские власти и ГСЧС осмотрели две из пяти точек, которые подавали воду в Николаев и могли быть взорваны оккупантами.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "К хорошим новостям. Российские оккупанты не сильно разворовали станцию, которая подавала воду в Николаев. Две из пяти точек, которые возможно были взорваны мы осмотрели. Сейчас нам помогает ГСЧС, потому что очень много там мин...

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Завтра начнем разминировать первую точку. Восстановительные работы начнутся после разминирования. На ремонт первых двух точек уйдет около 15 дней, а дальше будет видно.

Однако в перспективе чистая вода в Николаеве будет. Мы понимаем, что это реально восстановить. Средства и силы для этого есть".

Детали: Ким также сообщил, что под российской оккупацией находились 48 населенных пунктов Николаевской области. Там сейчас нет воды, света и почти нет связи.

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"Завтра попробуем дефектировать по электричеству, послезавтра – думаю, силовики успеют закончить стабилизационные мероприятия для того, чтобы инженеры смогли восстановить связь, телесигнал и тепло", - заверил глава ОГА.

Что предшествовало: 11 ноября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов. По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

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Темы: Николаеввода
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