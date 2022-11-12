Питьевую воду для Николаева реально восстановить – Ким

Украинские власти и ГСЧС осмотрели две из пяти точек, которые подавали воду в Николаев и могли быть взорваны оккупантами.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "К хорошим новостям. Российские оккупанты не сильно разворовали станцию, которая подавала воду в Николаев. Две из пяти точек, которые возможно были взорваны мы осмотрели. Сейчас нам помогает ГСЧС, потому что очень много там мин...

Завтра начнем разминировать первую точку. Восстановительные работы начнутся после разминирования. На ремонт первых двух точек уйдет около 15 дней, а дальше будет видно.

Однако в перспективе чистая вода в Николаеве будет. Мы понимаем, что это реально восстановить. Средства и силы для этого есть".

Детали: Ким также сообщил, что под российской оккупацией находились 48 населенных пунктов Николаевской области. Там сейчас нет воды, света и почти нет связи.

"Завтра попробуем дефектировать по электричеству, послезавтра – думаю, силовики успеют закончить стабилизационные мероприятия для того, чтобы инженеры смогли восстановить связь, телесигнал и тепло", - заверил глава ОГА.

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Что предшествовало: 11 ноября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что почти вся территория области освобождена от российских оккупантов. По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

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