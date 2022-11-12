Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 20:33
мешканці Херсона зустрічають ЗСУ 11 листопада, фото: Мост

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у Криму після його звільнення від окупантів місцеві мешканці зустрічатимуть військовослужбовців ЗСУ з українськими прапорами так само, як зараз у Херсоні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо й до всіх наших міст і сіл Донбасу.

Обов’язково побачимо, як у Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення".

Деталі: Зеленський подякував бійцям 28-ї і 63-ї окремих механізових бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, розвідникам, бійцям Сил спеціальних операцій і нацгвардійцям "за блискуче виконання завдань для звільнення Херсона".

Що передувало: 11 листопада ще перед повідомленнями про звільнення Херсона мешканці міста виходили на вулиці з українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України.

Пізніше також з'явилися відео зустрічі мешканцями українських військових. 

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Теми: ЗеленськийКримХерсон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генсек ООН проти "будь-якого миру" в Україні

інфографікаРосіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн

Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

Демократи зберігають контроль у Сенаті США

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Усі новини...
У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на вулиці
У Херсоні вже працює українська міська й обласна влада
У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд
На Донеччині зараз пекло, надзвичайно жорстокі бої – президент
Останні новини
14:40
США та Україна планують розпочати виробництво малих модульних реакторів
14:34
На Херсонщині на тиждень заборонили користуватися водним транспортом
14:25
відеоВійськові підняли український прапор над Антонівським мостом
14:08
фото Російський МіГ-31К проводив у Білорусі тренування з ракетою "Кинджал" – Беларускі Гаюн
14:05
тестЧи вмієте ви захищати свої персональні дані
13:49
оновлено від 12:12Друга тривога по всій Україні тривала півтори години
13:32
Росіяни зізналися у крадіжці єнота з херсонського зоопарку: як реагують українці
13:31
Генсек ООН проти "будь-якого миру" в Україні
13:15
Росіяни замінували навіть тіла: ДСНС просить не їхати без дозволу на звільнені території
13:14
Глава МЗС Естонії привітав українців з зі звільненням Херсона
Усі новини...