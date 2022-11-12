Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у Криму після його звільнення від окупантів місцеві мешканці зустрічатимуть військовослужбовців ЗСУ з українськими прапорами так само, як зараз у Херсоні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо й до всіх наших міст і сіл Донбасу.

Обов’язково побачимо, як у Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення".

Деталі: Зеленський подякував бійцям 28-ї і 63-ї окремих механізових бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, розвідникам, бійцям Сил спеціальних операцій і нацгвардійцям "за блискуче виконання завдань для звільнення Херсона".

Що передувало: 11 листопада ще перед повідомленнями про звільнення Херсона мешканці міста виходили на вулиці з українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України.

Пізніше також з'явилися відео зустрічі мешканцями українських військових.

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