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Зеленский: В Крыму так же будут встречать ВСУ с украинскими флагами

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 20:33
жители Херсона встречают ВСУ 11 ноября, фото: Мост

Президент Владимир Зеленский убежден, что в Крыму после его освобождения от оккупантов местные жители будут встречать военнослужащих ВСУ с украинскими флагами так же, как сейчас в Херсоне.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса.

Обязательно увидим, как в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения".

Детали: Зеленский поблагодарил бойцов 28-й и 63-й отдельных механизированных бригад и 59-й отдельной мотопехотной бригады, разведчиков, бойцов Сил специальных операций и нацгвардейцев "за блестящее выполнение задач по освобождению Херсона".

Что предшествовало: 11 ноября еще перед сообщениями об освобождении Херсона жители города выходили на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины.

Позже также появились видео встречи жителями украинских военных. 

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Темы: ЗеленскийКрымХерсон
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