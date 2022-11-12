Зеленский: В Крыму так же будут встречать ВСУ с украинскими флагами
Президент Владимир Зеленский убежден, что в Крыму после его освобождения от оккупантов местные жители будут встречать военнослужащих ВСУ с украинскими флагами так же, как сейчас в Херсоне.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса.
Обязательно увидим, как в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, которые и там сотнями будут на улицах в день освобождения".
Детали: Зеленский поблагодарил бойцов 28-й и 63-й отдельных механизированных бригад и 59-й отдельной мотопехотной бригады, разведчиков, бойцов Сил специальных операций и нацгвардейцев "за блестящее выполнение задач по освобождению Херсона".
Что предшествовало: 11 ноября еще перед сообщениями об освобождении Херсона жители города выходили на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины.
Позже также появились видео встречи жителями украинских военных.
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