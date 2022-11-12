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У Запоріжжі евакуюють мешканців 6 будинків через нерозірвані снаряди

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 21:01
нерозірваний снаряд у Запоріжжі, фото з Telegram Куртєва

У Запоріжжі евакуюють мешканців 6 багатоквартирних будинків через нерозірвані касетні снаряди.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "Внаслідок сьогоднішньої атаки по Запоріжжю, в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди.

В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей.

Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра".

Деталі: Куртєв додав, що зараз будинки та прилегла до них територія перебувають під наглядом співробітників Нацполіції.

Що передувало: Раніше у суботу Куртєв повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги спрацювала Протиповітряна оборона, уламки впали на вулиці.

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Теми: Запоріжжяевакуаціявійна
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