В Запорожье эвакуируют жителей 6 домов из-за неразорвавшихся снарядов

неразорвавшийся снаряд в Запорожье, фото из Telegram Куртева

В Запорожье эвакуируют жителей 6 многоквартирных домов из-за неразорвавшихся кассетных снарядов.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "В результате сегодняшней атаки по Запорожью, в одном из жилых районов города упали неразорвавшиеся кассетные снаряды.

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В зоне возможной детонации неразорвавшихся снарядов находятся 6 жилых многоквартирных домов. Мы уже начали эвакуировать оттуда людей.

Часть жителей выехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Сейчас запланировано, что временная эвакуация продлится до завтра".

Детали: Куртев добавил, что сейчас дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

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Что предшествовало: Ранее в субботу Куртев сообщил, что в Запорожье во время воздушной тревоги сработала Противовоздушная оборона, обломки упали на улицы.

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