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У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на вулиці

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 16:30
У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на вулиці
Запоріжжя, фото Getty Images

У Запоріжжі під час повітряної тривоги в суботу спрацювала Протиповітряна оборона.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони".

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Деталі: Куртєв повідомив, що "на вулицях одного з районів міста є уламки" і закликав мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.

Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.

По всій Україні у суботу оголошували повітряну тривогу.

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Теми: Запоріжжявійна
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