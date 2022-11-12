У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на вулиці
Субота, 12 листопада 2022, 16:30
У Запоріжжі під час повітряної тривоги в суботу спрацювала Протиповітряна оборона.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Дослівно: "Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони".
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Деталі: Куртєв повідомив, що "на вулицях одного з районів міста є уламки" і закликав мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.
Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.
По всій Україні у суботу оголошували повітряну тривогу.
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