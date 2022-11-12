Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти передумали переносити "столицю Херсонщини" до Генічеська

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 20:56
Окупанти передумали переносити столицю Херсонщини до Генічеська
окупований Генічеськ, скріншот deepstatemap

В окупаційній адміністрації захопленої частини Херсонської області заявили, що рішень про перенесення "столиці" області з Херсона до Генічеська не ухвалювали.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на так звану "військово-цивільну адміністрацію" окупованої частини області

Дослівно представник окупаційної адміністрації: "Жодних офіційних рішень про перенесення столиці Херсонської області не ухвалювалося.

Реклама:

Генічеськ став містом, де тимчасово розташована низка відомств і структур органів влади (окупаційної – ред.) регіону".

Деталі: Там також заявили, що "колишній працівник адміністрації Херсонської області" Олександр Фомін, який раніше заявив про те, що Генічеськ був обраний тимчасовою столицею захопленої частини області, не був співробітником окупаційної адміністрації регіону і не мав повноважень для таких заяв.

Що передувало: Раніше в суботу кремлівське видання "ТАСС" із посиланням на так званого "представника" окупаційної "адміністрації регіону" Олександра Фоміна повідомило, що після деокупації Херсона Генічеськ був обраний тимчасовою "столицею" окупованої Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Теми: Херсонська областьокупаціяХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: