Окупанти передумали переносити "столицю Херсонщини" до Генічеська

В окупаційній адміністрації захопленої частини Херсонської області заявили, що рішень про перенесення "столиці" області з Херсона до Генічеська не ухвалювали.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на так звану "військово-цивільну адміністрацію" окупованої частини області

Дослівно представник окупаційної адміністрації: "Жодних офіційних рішень про перенесення столиці Херсонської області не ухвалювалося.

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Генічеськ став містом, де тимчасово розташована низка відомств і структур органів влади (окупаційної – ред.) регіону".

Деталі: Там також заявили, що "колишній працівник адміністрації Херсонської області" Олександр Фомін, який раніше заявив про те, що Генічеськ був обраний тимчасовою столицею захопленої частини області, не був співробітником окупаційної адміністрації регіону і не мав повноважень для таких заяв.

Що передувало: Раніше в суботу кремлівське видання "ТАСС" із посиланням на так званого "представника" окупаційної "адміністрації регіону" Олександра Фоміна повідомило, що після деокупації Херсона Генічеськ був обраний тимчасовою "столицею" окупованої Херсонської області.

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