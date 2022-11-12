Оккупанты передумали переносить "столицу Херсонской области" в Геническ

В оккупационной администрации захваченной части Херсонской области заявили, что решений о переносе "столицы" области из Херсона в Геническ не принималось.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемую "военно-гражданскую администрацию" оккупированной части области

Дословно представитель оккупационной администрации: "Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось.

Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти (оккупационной – ред.) региона".

Детали: Там также заявили, что "бывший работник администрации Херсонской области" Александр Фомин, ранее заявивший о том, что Геническ был выбран временной столицей захваченной части области, не являлся сотрудником оккупационной администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

Что предшествовало: Ранее в субботу кремлевское издание "ТАСС" со ссылкой на так называемого "представителя" оккупационной "администрации региона" Александра Фомина сообщило, что после деоккупации Херсона Геническ был выбран временной "столицей" оккупированной Херсонской области.

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