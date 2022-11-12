Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты передумали переносить "столицу Херсонской области" в Геническ

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 20:56
Оккупанты передумали переносить столицу Херсонской области в Геническ
оккупированный Геническ, скриншот deepstatemap

В оккупационной администрации захваченной части Херсонской области заявили, что решений о переносе "столицы" области из Херсона в Геническ не принималось.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемую "военно-гражданскую администрацию" оккупированной части области

Дословно представитель оккупационной администрации: "Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось.

Реклама:

Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти (оккупационной – ред.) региона".

Детали: Там также заявили, что "бывший работник администрации Херсонской области" Александр Фомин, ранее заявивший о том, что Геническ был выбран временной столицей захваченной части области, не являлся сотрудником оккупационной администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

Что предшествовало: Ранее в субботу кремлевское издание "ТАСС" со ссылкой на так называемого "представителя" оккупационной "администрации региона" Александра Фомина сообщило, что после деоккупации Херсона Геническ был выбран временной "столицей" оккупированной Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: Херсонская областьоккупацияХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: