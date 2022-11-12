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Росіяни вигадали собі нову "столицю Херсонщини"

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 09:40
Фото: Медіаплатформа "Вгору"

Росія після деокупації Херсона назвала Генічеськ новою "столицею" окупованої Херсонської області.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Деталі: Генічеськ був обраний тимчасовою столицею Херсонської області, там знаходяться основні органи влади, заявив так званий "представник" окупаційної "адміністрації регіону".

Нагадаємо: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.

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Теми: Херсонська областьокупаціяРосіяГенічеськ
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