Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

Джерело: Годжес у Twitter

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO

Дослівно: "Незабаром із Херсона будуть стріляти HIMARS. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, в той час як "ліве крило" контрнаступу візьме Маріуполь та Мелітополь до січня. Потім розпочнеться вирішальна фаза кампанії – звільнення Криму".

Деталі: Годжес також опублікував карту досяжності різних видів озброєння з деокупованого Херсона.

Він наголосив, що ракети ATACMS мали б негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj