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Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 22:09
Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим
ГОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

Джерело: Годжес у Twitter

Дослівно: "Незабаром із Херсона будуть стріляти HIMARS. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, в той час як "ліве крило" контрнаступу візьме Маріуполь та Мелітополь до січня. Потім розпочнеться вирішальна фаза кампанії – звільнення Криму".

Деталі: Годжес також опублікував карту досяжності різних видів озброєння з деокупованого Херсона.

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Він наголосив, що ракети ATACMS мали б негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

Що передувало: 8 листопада Годжес прогнозував, що Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.

Теми: СШАвійнаМелітопольМаріуполь
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