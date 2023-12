Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым

По мнению бывшего командующего Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января, после чего начнется освобождение Крыма.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO

Дословно: "Вскоре из Херсона будут стрелять HIMARS. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как "левое крыло" контрнаступления возьмет Мариуполь и Мелитополь до января. Затем начнется решающая фаза кампании - освобождение Крыма".

Детали: Ходжес также опубликовал карту досягаемости различных видов вооружения из деоккупированного Херсона.

Он отметил, что ракеты ATACMS имели бы немедленный положительный эффект против российских баз в Крыму.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj