Високоточний удар ЗСУ: з будівлі вивезли дві вантажівки загиблих окупантів – штаб
Неділя, 13 листопада 2022, 07:16
Сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.
В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару".
Деталі: Як наслідок, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.
У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, 16 з яких незабаром померли. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.