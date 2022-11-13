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Високоточний удар ЗСУ: з будівлі вивезли дві вантажівки загиблих окупантів – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 07:16
ілюстративне фото Генштабу

Сили оборони завдали удару по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, звідти вивезли дві вантажівки мертвих росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області.

В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару".

Деталі: Як наслідок, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників.

У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, 16 з яких незабаром померли. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Теми: війнаХерсонська область
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