Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Высокоточный удар ВСУ: из здания вывезли два грузовика погибших оккупантов – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 07:16
иллюстративное фото Генштаба

Силы обороны нанесли удар по зданию, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика мертвых россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Херсонской области.

В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар".

Детали: Как следствие, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков.

В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, 16 из которых вскоре умерли. Окончательная информация о потерях оккупантов уточняется.

Темы: войнаХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за репортажи из Херсона

Хозяин саммита G20 давит на страны группы для смягчения критики РФ - Politico

ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине

Салливан советовал Киеву искать реалистические условия для переговоров с РФ, в том числе по Крыму - WSJ

Аварийные отключения электроэнергии применили в Киеве и семи областях

обновленоВзрыв в Стамбуле: погибли 6 человек, 81 пострадал

Все новости...
война
Утро воскресенья началось с воздушной тревоги по всей Украине
Ночью на Никополь прилетело 40 вражеских снарядов, ранены две женщины
ВСУ отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов – сводка
Последние новости
00:52
Команда украинских шпажисток завоевала серебро на Кубке мира в Таллинне
00:30
В Херсоне уже заработало два мобильных оператора
00:00
Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на понедельник 14 ноября
23:50
Россияне ударили по Харькову
23:43
Журналистов CNN и SkyNews лишили аккредитации за репортажи из Херсона
23:07
На Херсонщине авто с семьей наехало на мину: 4 пострадавших, среди них ребенок
22:56
В Снигиревке оккупанты устраивали пыточные, есть братские могилы – глава ОВА
22:18
В Запорожье в воскресенье работала ПВО
21:51
Зеленский: На Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах
21:37
На Херсонщине погиб сапер, еще 4 получили ранения – Зеленский
Все новости...