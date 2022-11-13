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Высокоточный удар ВСУ: из здания вывезли два грузовика погибших оккупантов – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 06:16
Высокоточный удар ВСУ: из здания вывезли два грузовика погибших оккупантов – штаб
иллюстративное фото Генштаба

Силы обороны нанесли удар по зданию, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика мертвых россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Херсонской области.

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В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар".

Детали: Как следствие, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков.

В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, 16 из которых вскоре умерли. Окончательная информация о потерях оккупантов уточняется.

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Темы: войнаХерсонская область
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