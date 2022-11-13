Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 700 тисяч росіян виїхали до Грузії під час мобілізації – президентка

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 10:59
російський кордон з грузією під час мобілізації, фото тасс

Близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в країні.

Джерело: президент Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі Radio France, "Новая газета Европа"

Деталі: Зурабішвілі зазначила, що близько 100 тисяч росіян залишилися в Грузії, а 600 тисяч, за словами Зурабішвілі, могли виїхати в інші країни. У Грузії також перебувають близько 30 тисяч українців, які були змушені покинути домівку через війну.

Пряма мова Зурабішвілі: "Час від часу відбуваються словесні перепалки, але, загалом, росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися там, - це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими".

Нагадаємо: В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб, пишуть розслідувачі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГрузіяРосіямобілізаціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Після поразки на Херсонщині, Росія підсилить наступ на Донеччині – ISW

Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації за репортажі з Херсона

Господар саміту G20 тисне на країни групи для пом’якшення критики РФ - Politico

ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині

Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, зокрема щодо Криму - WSJ

Аварійні відключення електроенергії застосували в Києві та семи областях

Усі новини...
Грузія
У Саакашвілі може бути туберкульоз і деменція, можливо ще 30 хвороб - адвокат
Парламент Грузії схвалив у першому читанні закон про "деолігархізацію"
У США нагадали Тбілісі про загрозу відкату демократії для руху до ЄС і НАТО
Останні новини
05:02
Амбітна російська програма з асиміляції херсонців провалилась – ЗМІ
04:19
Повітряні сили уразили 4 райони зосередження живої сили окупантів – ОК "Південь"
03:20
На президентських виборах у Словенії вперше перемогла жінка
02:27
Після поразки на Херсонщині, Росія підсилить наступ на Донеччині – ISW
01:55
Обстріли Сумщини: за добу 264 прильоти – ОВА
00:52
Команда українських шпажисткок здобула срібло на Кубку світу в Таллінні
00:30
У Херсоні вже запрацювало два мобільних оператори
00:00
Укренерго повідомило про планові відключення на понеділок 14 листопада
23:50
Росіяни вдарили по Харкову
23:43
Журналістів CNN і SkyNews позбавили акредитації за репортажі з Херсона
Усі новини...