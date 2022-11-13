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Понад 700 тисяч росіян виїхали до Грузії під час мобілізації – президентка

Роман ПетренкоНеділя, 13 листопада 2022, 09:59
Понад 700 тисяч росіян виїхали до Грузії під час мобілізації – президентка
російський кордон з грузією під час мобілізації, фото тасс

Близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в країні.

Джерело: президент Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі Radio France, "Новая газета Европа"

Деталі: Зурабішвілі зазначила, що близько 100 тисяч росіян залишилися в Грузії, а 600 тисяч, за словами Зурабішвілі, могли виїхати в інші країни. У Грузії також перебувають близько 30 тисяч українців, які були змушені покинути домівку через війну.

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Пряма мова Зурабішвілі: "Час від часу відбуваються словесні перепалки, але, загалом, росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися там, - це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими".

Нагадаємо: В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб, пишуть розслідувачі.

Теми: ГрузіяРосіямобілізаціявійна
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