Более 700 тысяч россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – президент

российская граница с Грузией во время мобилизации, фото тасс

Около 700 тысяч граждан России уехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в стране.

Источник: президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Radio France, "Новая газета Европа"

Детали: Зурабишвили отметила, что около 100 тысяч россиян остались в Грузии, а 600 тысяч, по словам Зурабишвили, могли выехать в другие страны. В Грузии также находятся около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

Прямая речь Зурабишвили: "Время от времени происходят словесные перепалки, но, в целом, приехавшие в Грузию и оставшиеся там россияне – это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными".

Напомним: В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая "частичная мобилизация", могли мобилизовать почти полмиллиона человек, пишут расследователи.