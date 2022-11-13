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Более 700 тысяч россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – президент

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 09:59
Более 700 тысяч россиян уехали в Грузию после объявления мобилизации – президент
российская граница с Грузией во время мобилизации, фото тасс

Около 700 тысяч граждан России уехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в стране.

Источник: президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Radio France, "Новая газета Европа"

Детали: Зурабишвили отметила, что около 100 тысяч россиян остались в Грузии, а 600 тысяч, по словам Зурабишвили, могли выехать в другие страны. В Грузии также находятся около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

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Прямая речь Зурабишвили: "Время от времени происходят словесные перепалки, но, в целом, приехавшие в Грузию и оставшиеся там россияне – это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными".

Напомним: В России после 21 сентября, когда была объявлена так называемая "частичная мобилизация", могли мобилизовать почти полмиллиона человек, пишут расследователи.

Темы: ГрузияРосcиямобилизациявойна
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