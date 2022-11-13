Друга тривога по всій Україні тривала півтори години
Неділя, 13 листопада 2022, 13:49
Повітряну тривогу було оголошено по всій материковій частині України вдруге в неділю 13 листопада, вона тривала 1,5 години.
Джерело: alerts.in.ua, Беларускі Гаюн
Деталі: Тривоги почалися після 12:00.
Влада просить українців перебувати в укриттях.
Беларускі Гаюн повідомляє, що в Білорусі підняли Міг-31К, який може переносити "Кинжали", а за декілька хвилин – ще два винищувачі.
Оновлено: Тривоги почали скасовувати після 13:35.
Нагадаємо: Попередня тривога вранці 13 листопада діяла півтори години.
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