Вторая тревога по всей Украине длилась полтора часа
Воскресенье, 13 ноября 2022, 12:49
Воздушная тревога была объявлена по всей материковой части Украины второй раз в воскресенье 13 ноября, она длилась полтора часа.
Источник: alerts.in.ua, Беларускі Гаюн
Детали: Тревоги начались после 12:00.
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Власти просят украинцев находиться в укрытиях.
Беларускі Гаюн сообщает, что в Беларуси подняли МиГ-31К, который может переносить "Кинжалы", а через несколько минут - еще два истребителя.
Обновлено: Тревоги начали отменять после 13:35.
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Напомним: Предыдущая тревога утром 13 ноября действовала полтора часа.