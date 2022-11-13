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Вторая тревога по всей Украине длилась полтора часа

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 13:49

Воздушная тревога была объявлена по всей материковой части Украины второй раз в воскресенье 13 ноября, она длилась полтора часа.

Источник: alerts.in.ua, Беларускі Гаюн

Детали: Тревоги начались после 12:00.

Власти просят украинцев находиться в укрытиях.

Беларускі Гаюн сообщает, что в Беларуси подняли МиГ-31К, который может переносить "Кинжалы", а через несколько минут - еще два истребителя.

Обновлено: Тревоги начали отменять после 13:35.

Напомним: Предыдущая тревога утром 13 ноября действовала полтора часа.

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Темы: воздушная тревога
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