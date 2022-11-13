Військові підняли український прапор над Антонівським мостом

Бійці Збройних сил показали відео, як вивісили державний прапор над Антонівським мостом після деокупації правобережжя Херсонщини.

Джерело: заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін

Деталі: На відео видно, як на Антонівському мосту, який з'єднує Херсон з Олешками на лівому березі, з’явився український прапор.

Тим часом одеські морпіхи підняли український прапор у центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині.

Нагадаємо: Під час відступу російських військ із Херсона в області було зруйновано сім мостів, зокрема на Каховській ГЕС.

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