Военные подняли украинский флаг над Антоновским мостом
Воскресенье, 13 ноября 2022, 13:25
Бойцы Вооруженных сил показали видео, как вывесили государственный флаг над Антоновским мостом после деоккупации правобережья Херсонщины.
Источник: заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин
Детали: На видео видно, как на Антоновском мосту, который соединяет Херсон с Олешками на левом берегу, появился украинский флаг.
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Между тем одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львов, что на Херсонщине.
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Напомним: В ходе отступления российских войск из Херсона в области были разрушены семь мостов, в том числе на Каховской ГЭС.
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