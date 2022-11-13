Пєсков каже, що Путін доручив демобілізувати студентів на окупованому Донбасі

Президент Росії Володимир Путін дав доручення провести демобілізацію студентів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які раніше були призвані на військову службу.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Наразі сили народної міліції інтегровані в Збройні сили РФ після вступу "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії. Путін дав доручення провести демобілізацію студентів і організувати повернення до місця навчання".

Деталі: Він нагадаємо, що раніше окупанти мобілізували студентів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

За словами Пєскова, тепер демобілізованих студентів відправлять додому, і вони продовжать навчання.

Чому це важливо: Росіяни мобілізують студентів і ув’язнених і відправляють на війну строковиків.

Крім того, на початку листопада під час зустрічі так званого "військового комісара ДНР" з матерями мобілізованих студентів у Донецьку стало відомо, що у лютому бойовики мобілізували школяра Микиту Гладких.

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"Військовий комісар" заявив, що хлопцеві вже 19 років і що він дуже хоче служити. У цю історію нібито навіть втручався ватажок бойовиків Денис Пушилін – він нібито вимагав демобілізувати школяра, але той нібито відмовився.

Водночас мати Гладких розповіла, що її синові 18 років, мобілізували його обманом, а служити він не хоче. За словами жінки, школяр наразі перебуває на передовій.

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