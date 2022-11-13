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Пєсков каже, що Путін доручив демобілізувати студентів на окупованому Донбасі

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 15:28
Володимир Путін. Фото РБК

Президент Росії Володимир Путін дав доручення провести демобілізацію студентів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які раніше були призвані на військову службу.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Наразі сили народної міліції інтегровані в Збройні сили РФ після вступу "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії. Путін дав доручення провести демобілізацію студентів і організувати повернення до місця навчання".

Деталі: Він нагадаємо, що раніше окупанти мобілізували студентів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

За словами Пєскова, тепер демобілізованих студентів відправлять додому, і вони продовжать навчання.

Чому це важливо: Росіяни мобілізують студентів і ув’язнених і відправляють на війну строковиків.

Крім того, на початку листопада під час зустрічі так званого "військового комісара ДНР" з матерями мобілізованих студентів у Донецьку стало відомо, що у лютому бойовики мобілізували школяра Микиту Гладких.

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"Військовий комісар" заявив, що хлопцеві вже 19 років і що він дуже хоче служити. У цю історію нібито навіть втручався ватажок бойовиків Денис Пушилін – він нібито вимагав демобілізувати школяра, але той нібито відмовився.

Водночас мати Гладких розповіла, що її синові 18 років, мобілізували його обманом, а служити він не хоче. За словами жінки, школяр наразі перебуває на передовій.

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Теми: ОРДЛОРосіяокупаціямобілізація
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