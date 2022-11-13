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Песков говорит, что Путин поручил демобилизовать студентов на оккупированном Донбассе

Ирина БалачукВоскресенье, 13 ноября 2022, 14:28
Песков говорит, что Путин поручил демобилизовать студентов на оккупированном Донбассе
Владимир Путин. Фото РБК

Президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые ранее были призваны на военную службу.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения".

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Детали: Он напомним, что ранее оккупанты мобилизовали студентов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

По словам Пескова, теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение.

Почему это важно: Россияне мобилизуют студентов и заключенных и отправляют на войну срочников.

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Кроме того, в начале ноября во время встречи так называемого "военного комиссара ДНР" с матерями мобилизованных студентов в Донецке стало известно, что в феврале боевики мобилизовали школьника Никиту Гладких.

"Военный комиссар" заявил, что парню уже 19 лет и что он очень хочет служить. В эту историю якобы даже вмешивался главарь боевиков Денис Пушилин – он якобы требовал демобилизовать школьника, но тот якобы отказался.

В то же время мать Гладких рассказала, что ее сыну 18 лет, мобилизовали его обманом, а служить он не хочет. По словам женщины, школьник сейчас находится на передовой.

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Темы: ОРДЛОРосcияоккупациямобилизация
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