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Командувач британської армії: Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ

"Європейська правда"Неділя, 13 листопада 2022, 14:46
Командувач британської армії: Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ
Тоні Радакін. Фото Getty Images

Рішення про початок діалогу з Росією прийматиме лише президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив в інтерв'ю ВВС начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, пише "Європейська правда".

На запитання, чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією, адмірал Радакін відповів, що це рішення за президентом Володимиром Зеленським.

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"Ми повинні виявляти повагу та визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів", – сказав Радакін.

Він додав, що після повернення Херсона підтримка Британії залишиться незмінною.  "Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського", – сказав він.

Радакін зауважив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.

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Але він обережно ставиться до використання фраз про "переломний момент".

"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом", – вважає Радакін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.

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Теми: Велика БританіяРосіявійнаУкраїна
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