Командувач британської армії: Лише Україні вирішувати, коли вести переговори з РФ
Рішення про початок діалогу з Росією прийматиме лише президент України Володимир Зеленський.
Про це заявив в інтерв'ю ВВС начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, пише "Європейська правда".
На запитання, чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією, адмірал Радакін відповів, що це рішення за президентом Володимиром Зеленським.
"Ми повинні виявляти повагу та визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли буде підходяща точка для переговорів", – сказав Радакін.
Він додав, що після повернення Херсона підтримка Британії залишиться незмінною. "Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського", – сказав він.
Радакін зауважив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку.
Але він обережно ставиться до використання фраз про "переломний момент".
"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом", – вважає Радакін.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.
Україна вважає чергові спроби Росії запросити її до переговорів про завершення війни "димовою завісою" для того, щоб виграти час і змінити ситуацію на свою користь.
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