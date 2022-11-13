Командующий британской армией: только Украине решать, когда вести переговоры с РФ
Решение о начале диалога с Россией будет принимать только президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил в интервью BBC начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, пишет "Европейская правда".
На вопрос стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией, адмирал Радакин ответил, что это решение за президентом Владимиром Зеленским.
"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять свою нацию, когда будет подходящая точка для переговоров", – сказал Радакин.
Он добавил, что по возвращении Херсона поддержка Британии останется неизменной. "Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского", – сказал он.
Радакин отметил, что Россия проигрывает войну в Украине и проигрывает ее с самого начала.
Но он осторожно относится к использованию фраз о "переломном моменте".
"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным, затяжным конфликтом", – считает Радакин.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса о прекращении войны в Украине пока невозможно.
Украина считает очередные попытки России пригласить ее к переговорам о завершении войны "дымовым занавесом" для того, чтобы выиграть время и изменить ситуацию в свою пользу.
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