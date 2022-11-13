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Командующий британской армией: только Украине решать, когда вести переговоры с РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 13 ноября 2022, 14:46
Командующий британской армией: только Украине решать, когда вести переговоры с РФ
Тони Радакин. Фото Getty Images

Решение о начале диалога с Россией будет принимать только президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил в интервью BBC начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, пишет "Европейская правда".

На вопрос стоит ли Украине садиться за стол переговоров с Россией, адмирал Радакин ответил, что это решение за президентом Владимиром Зеленским.

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"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять свою нацию, когда будет подходящая точка для переговоров", – сказал Радакин.

Он добавил, что по возвращении Херсона поддержка Британии останется неизменной. "Великобритания всегда поддерживала президента Зеленского", – сказал он.

Радакин отметил, что Россия проигрывает войну в Украине и проигрывает ее с самого начала.

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Но он осторожно относится к использованию фраз о "переломном моменте".

"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным, затяжным конфликтом", – считает Радакин.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса о прекращении войны в Украине пока невозможно.

Украина считает очередные попытки России пригласить ее к переговорам о завершении войны "дымовым занавесом" для того, чтобы выиграть время и изменить ситуацию в свою пользу.

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Темы: ВеликобританияРосcиявойнаУкраина
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