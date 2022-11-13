ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині
Неділя, 13 листопада 2022, 18:52
Сили оборони відновили контроль над селом Макіївка Сватівського району на Луганщині.
Джерело: Луганська ОВА
Реклама:
Дослівно: "Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону".
Українські військові відновили контроль над населеним пунктом".
Що передувало: 5 листопада російське видання "Верстка" повідомляло, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.
ВІДЕО ДНЯ