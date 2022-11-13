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ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 19:52
село Макеевка Сватовского района, скриншот deepstatemap

Силы обороны восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района Луганской области.

Источник: Луганская ОГА

Дословно: "Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в "синюю зону".

Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом".

Что предшествовало: 5 ноября российское издание "Верстка" сообщало, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.

Темы: Луганская областьдеоккупация
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