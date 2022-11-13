ВСУ освободили село Макеевка на Луганщине
Воскресенье, 13 ноября 2022, 18:52
Силы обороны восстановили контроль над селом Макеевка Сватовского района Луганской области.
Источник: Луганская ОГА
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Дословно: "Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в "синюю зону".
Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом".
Что предшествовало: 5 ноября российское издание "Верстка" сообщало, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов.
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