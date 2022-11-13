Окупанти перетворили Мелітополь на суцільну військову базу – мер

До Мелітополя прибувають окупанти з боку Херсона і Токмака, графіка з Telegram Івана Федорова

Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.

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До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.

Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.

У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".

В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.

У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.

У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.

У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.

У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва".

Деталі: Федоров додав, що ЗСУ "добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі".