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Окупанти перетворили Мелітополь на суцільну військову базу – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 20:37
До Мелітополя прибувають окупанти з боку Херсона і Токмака, графіка з Telegram Івана Федорова

Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.

Тільки за останній тиждень:

  • До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
  • По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.
  • Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.
  • Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.
  • У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".
  • В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.
  • У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.
  • У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.
  • У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.
  • У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва".

Деталі: Федоров додав, що ЗСУ "добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі".

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Теми: Мелітопольокупаціявійна
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