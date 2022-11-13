Окупанти перетворили Мелітополь на суцільну військову базу – мер
Неділя, 13 листопада 2022, 20:37
Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Рашисти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на суцільну військову базу.
Тільки за останній тиждень:
- До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.
- По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.
- Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.
- Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.
- У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з днрівцями. У дворі навчального закладу розставили "Гради".
- В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.
- У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки - окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.
- У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.
- У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.
- У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва".
Деталі: Федоров додав, що ЗСУ "добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі".
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