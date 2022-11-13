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Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 20:37
В Мелитополь прибывают оккупанты со стороны Херсона и Токмака, графика из Telegram Ивана Федорова

Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

Только за последнюю неделю:

  • В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
  • По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.
  • Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
  • Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.
  • В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили "Грады".
  • В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем.
  • В Михайловке и Заречном проходят обыски – оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
  • В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома.
  • В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.
  • В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству".

Детали: Федоров добавил, что ВСУ "хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он бежал с украинской земли".

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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