Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу – мэр

В Мелитополь прибывают оккупанты со стороны Херсона и Токмака, графика из Telegram Ивана Федорова

Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

Только за последнюю неделю:

В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.

По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.

Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.

Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.

В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили "Грады".

В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем.

В Михайловке и Заречном проходят обыски – оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.

В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома.

В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.

В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству".

Детали: Федоров добавил, что ВСУ "хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он бежал с украинской земли".