Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу – мэр
Воскресенье, 13 ноября 2022, 20:37
Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.
Только за последнюю неделю:
- В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
- По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.
- Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
- Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.
- В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили "Грады".
- В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем.
- В Михайловке и Заречном проходят обыски – оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
- В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома.
- В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.
- В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству".
Детали: Федоров добавил, что ВСУ "хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он бежал с украинской земли".
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