Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 19:37
Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу – мэр
В Мелитополь прибывают оккупанты со стороны Херсона и Токмака, графика из Telegram Ивана Федорова

Россияне превратили захваченный Мелитополь Запорожской области и окрестности в сплошную военную базу.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Рашисты превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район в сплошную военную базу.

Реклама:

Только за последнюю неделю:

  • В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
  • По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения.
  • Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
  • Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома.
  • В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили "Грады".
  • В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем.
  • В Михайловке и Заречном проходят обыски – оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
  • В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома.
  • В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха.
  • В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству".

Детали: Федоров добавил, что ВСУ "хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он бежал с украинской земли".

Темы: Мелитопольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: