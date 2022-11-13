Авто "Укрзалізниці" підірвалося на міні на Херсонщині – Єнін

Автомобіль "Укрзалізниці" із 6 фахівцями підірвався на міні на звільненій території Херсонщини.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Буквально сьогодні стався трагічний інцидент, коли машина "Укрзалізниці"… разом з 6 спеціалістами підірвалася на міні. На щастя, всі живі".

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Деталі: Єнін повідомив, що у неділю фахівці обстежили на Херсонщині близько 3 гектарів території, виявлено близько 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Що передувало: 12 листопада поліцейський сапер дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.