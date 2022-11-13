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Авто "Укрзализныци" подорвалось на мине в Херсонской области – Енин

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 20:22
Авто Укрзализныци подорвалось на мине в Херсонской области – Енин
иллюстративное фото МинВОТ

Автомобиль "Укрзализныци" с 6 специалистами подорвался на мине на освобожденной территории Херсонщины.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Буквально сегодня произошел трагический инцидент, когда машина "Укрзализныци"... вместе с 6 специалистами подорвалась на мине. К счастью, все живы".

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Детали: Енин сообщил, что в воскресенье специалисты обследовали на Херсонщине около 3 гектаров территории, обнаружено около 40 единиц взрывоопасных предметов.

Что предшествовало: 12 ноября полицейский сапер получил ранение во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

Темы: Херсонская областьУкрзализныцяминирование
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