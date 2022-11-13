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Зеленський: На Херсонщині росіяни чинили такі ж звірства, як і в інших окупованих регіонах

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 20:51
Зеленський: На Херсонщині росіяни чинили такі ж звірства, як і в інших окупованих регіонах
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на Херсонщині росіяни чинили такі ж звірства, як і в інших окупованих регіонах.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових.

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На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти".

Деталі: Зеленський повідомив, що на Херсонщині триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

За словами президента, на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах, "це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час".

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Що передувало: У неділю ввечері перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що на звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьдеокупація
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