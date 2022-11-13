Зеленский: На Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах
Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных.
На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти".
Детали: Зеленский сообщил, что на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.
По словам президента, на Херсонщине будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах, "это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на это время".
Что предшествовало: В воскресенье вечером первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.