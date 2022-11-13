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Зеленский: На Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 20:51
Зеленский: На Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на Херсонщине россияне совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных.

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На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти".

Детали: Зеленский сообщил, что на Херсонщине продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

По словам президента, на Херсонщине будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах, "это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на это время".

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Что предшествовало: В воскресенье вечером первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.

Темы: ЗеленскийХерсонская областьдеоккупация
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