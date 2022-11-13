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У Снігурівці на Миколаївщині окупанти влаштовували катівні, є братські могили – голова ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 13 листопада 2022, 22:56
Снігурівка, Google maps

У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була звільнена, російські окупанти влаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

Джерело: начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в ефірі Радіо НВ, пише Суспільне

Пряма мова: "Історій катування дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили в Херсон, у Каховку. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни казали снігурівцям: "Миколаїв ось-ось впаде, заберемо Одесу, заберемо Київ"…

Катівня була у районному відділку поліції, потім катівню розмістили в снігурівському ресторані, ми знали про це. Люди нам телефонували й говорили, що дуже чутно крики людей, яких катують. Люди, які мешкали там у багатоповерхівках, мусили переїжджати до родичів на інші вулиці, так, щоб не чули криків".

Деталі: Снігурівку, яка була під окупацією з 19 березня, Сили оборони звільнили 10 листопада.

За словами Кухти, російські війська виїхали зі Снігурівки, а також з населених пунктів Євгенівки та Василівки, з вечора 8 листопада.

"У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все, всю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу, в приватних осіб позабирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшенний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можливо було забрати із собою, все позабирали", — сказав голова військової адміністрації.

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Теми: Миколаївська областьдеокупація
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