В Снигиревке оккупанты устраивали пыточные, есть братские могилы – глава ОВА

В Снигиревке Николаевской области, которая недавно была освобождена, российские оккупанты устроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

Источник: начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в эфире Радио НВ, пишет Суспільне

Прямая речь: "Историй пыток очень много, издевательства, людей очень много вывозили в Херсон, в Каховку. Сейчас обнаруживаем замученных людей, имеем понимание, где есть братские могилы. Историй много, и они на один манер: уничтожение, травля. Россияне говорили снигиревцам: "Николаев вот-вот падет, заберем Одессу, заберем Киев"...

Реклама:

Пыточная была в районном отделении полиции, потом пыточную разместили в снегиревском ресторане, мы знали об этом. Люди нам звонили и говорили, что очень слышны крики людей, которых пытают. Люди, которые жили там в многоэтажках, должны были переезжать к родственникам на другие улицы, так, чтобы не слышали криков".

Детали: Снигиревку, которая была под оккупацией с 19 марта, Силы обороны освободили 10 ноября.

По словам Кухты, российские войска выехали из Снигиревки, а также из населенных пунктов Евгеньевки и Васильевки, с вечера 8 ноября.

ВИДЕО ДНЯ

"У них было время собраться, собрать все награбленное имущество. Россияне забрали все, всю технику из коммунальных предприятий, из частного бизнеса, у частных лиц позабирали легковые транспортные средства, тракторы. Страшный беспорядок, вырванные батареи и бойлеры и т.д., все, что можно было забрать с собой, все позабирали", - сказал глава военной администрации.