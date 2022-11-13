Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори

Станіслав ПогоріловНеділя, 13 листопада 2022, 23:30
У Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори
ЦЕНТР ЗВІЛЬНЕНОГО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

В звільненому від російських окупантів Херсоні вже запрацювало 2 мобільних оператори.

Джерело: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"

Деталі: В Київстарі повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. "На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", - додали у "Київстарі".

Реклама:

Також у "Водофоні" сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонвійнадеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: