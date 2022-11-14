У Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори
В звільненому від російських окупантів Херсоні вже запрацювало 2 мобільних оператори.
Джерело: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"
Деталі: В Київстарі повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. "На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", - додали у "Київстарі".
Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.— Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022
Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті 💪
Все буде 🇺🇦
Також у "Водофоні" сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
Щойно включили Херсон!
Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці 🇺🇦 pic.twitter.com/3qPuQcvdPn— Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022ВІДЕО ДНЯ