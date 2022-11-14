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У Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори

Станіслав ПогоріловПонеділок, 14 листопада 2022, 00:30
ЦЕНТР ЗВІЛЬНЕНОГО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

В звільненому від російських окупантів Херсоні вже запрацювало 2 мобільних оператори.

Джерело: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"

Деталі: В Київстарі повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. "На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", - додали у "Київстарі".

Також у "Водофоні" сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

Теми: Херсонвійнадеокупація
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