У Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори

В звільненому від російських окупантів Херсоні вже запрацювало 2 мобільних оператори.

Джерело: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"

Деталі: В Київстарі повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. "На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті", - додали у "Київстарі".

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Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.



Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті 💪

Все буде 🇺🇦 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Також у "Водофоні" сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

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