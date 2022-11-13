В Херсоне уже заработало два мобильных оператора

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне уже заработало 2 мобильных оператора.

Источник: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"

Детали: В Киевстаре сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона. "На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе", - добавили в "Киевстаре".

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Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.



Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті 💪

Все буде 🇺🇦 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Также в "Водофоне" сказали, что менее чем за 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.

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