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В Херсоне уже заработало два мобильных оператора

Станислав ПогориловПонедельник, 14 ноября 2022, 00:30
ЦЕНТР ОСВОБОЖДЕННОГО ХЕРСОНА, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне уже заработало 2 мобильных оператора.

Источник: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"

Детали: В Киевстаре сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона. "На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе", - добавили в "Киевстаре".

Также в "Водофоне" сказали, что менее чем за 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.

Темы: Херсонвойнадеоккупация
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