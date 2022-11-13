В Херсоне уже заработало два мобильных оператора
В освобожденном от российских оккупантов Херсоне уже заработало 2 мобильных оператора.
Источник: "Kyivstar", "Vodafone Ukraine"
Детали: В Киевстаре сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона. "На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе", - добавили в "Киевстаре".
Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.— Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022
Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв'язку в місті 💪
Все буде 🇺🇦
Также в "Водофоне" сказали, что менее чем за 18 часов технари компании построили почти "новую" сеть для города. Базовые станции в эфире и работают на полную мощность.
Щойно включили Херсон!— Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022
Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці 🇺🇦 pic.twitter.com/3qPuQcvdPn